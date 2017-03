Am 3. Februar 2017 erscheint mit "I Decided." das vierte Studioalbum von Big Sean. Wie der Rapper jetzt in einem Interview verriet, wird der Longplayer ein Feature enthalten, das die Kinnladen aller Hip Hop Fans unwiederruflich droppt: Für den Track "No Favors" kollaborierte Sean mit niemand Geringerem als Eminem. Eigentlich wollte Big Sean gar keine Interviews mehr geben. Für Zane Lowe und seine Beats1 Show auf Apple Music machte der 28-Jährige allerdings eine Ausnahme.

Eminem machte "No Favors" ehrlich

Big Sean sprach über die Zusammenarbeit mit Eminem für den Track "No Favors". Der Moment, in dem er Slim Shadys Part zum erstmal Mal hörte, war für ihn regelrecht magisch: "Ich saß im Studio und hörte seine Verse immer und immer wieder - wie unter Schock." Der Rap God war der Einzige, dessen Feature sich Big Sean auf dem Track hätte vorstellen können, denn er bewahrte die Ehrlichkeit des Tracks. "Ich erinnerte mich wieder daran, warum ich so ein großer Fan von ihm bin (...) Es fühlte sich an wie brandneue Energie. Er brachte einfach ganz neue Flows", erzählt Big Sean Zane Lowe.

Zweite Kollaboration von Eminem und Big Sean

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Wege von Big Sean und der Detroiter Raplegende kreuzen: Sean featurte Eminem im Jahr 2014 gemeinsam mit Royce da 5′9″, Danny Brown, Dej Loaf und Trick Trick auf dem Track "Detroit vs. Everybody", dem Closing Track auf "ShadyXV". Der Longplayer ist ein Kompilation- Doppelalbum von Shady Records. Die rund 29-Track-starke Platte erschien zur Feier des 15-jährigen Label-Jubiläums und trumpft mit größten Hits des Labels sowie bis dato unveröffentlichten Songs von Künstlern, die auf Shady Records gesignt sind oder zu diesem Zeitpunkt waren.

