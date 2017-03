Rapper Big Sean lieferte ab: In goldener Bomberjacke performte er zwei Tracks seines kommenden Albums "I Decided." in der US-amerikanischen Show Saturday Night Live. Seht oben im Player die Performances der aktuellen Single "Bounce Back" sowie des komplett neuen Tracks "Sunday Morning Jetpack", um euch schon mal auf den 3. Februar 2017 einzugrooven. Ab dann gibt es Big Sean einmal mehr in Albumlänge.

"Bounce Back": Ehrenvolle Hip-Hop-Attitüde des US-Rappers

Einen weiteren Auftritt mit Ausrufezeichen-Charakter lieferte Big Sean wenige Tage zuvor in der The Tonight Show ab. Dort sprach er auch schon von seiner SNL-Performance: "Das letzte Mal als ich dort war, begleitete ich Kanye West bei seiner Performance, während keiner wusste wer ich bin", verriet er Showmaster Jimmy Fallon im Interview. "Man kann sich kaum vorstellen, wie es sich anfühlt, dass ich es jetzt mit meiner Musik hier hergeschafft habe." Schaut euch den gesamten Talk hier im Video an:



Das Album "I Decided": Am 3. Februar 2017 ist es soweit

Die Songs "Bounce Back" und "Sunday Morning Jetpack" erscheinen am 3. Februar 2017 auf Big Seans neuem Album "I Decided.". Insgesamt gibt es dann ganze 14 neue Tracks des Rappers, die unter anderem mit Hip-Hop-Mogul Kayne West entstanden: Auch ein Featuring mit Eminem ist enthalten. Wer das Album schon jetzt in der digitalen Version vorbestellt, erhält drei Songs zum direkten Download vorab.