Big Sean steht mit seinem neuen Album "I Decided." in den Startlöchern: Am 3. Februar 2017 ist es so weit. Nun gab der kalifornische Rapper die Tracklist bekannt, die es definitiv in sich hat. 14 Tracks liefert Big Sean auf der Platte ab, darunter natürlich die Singles "Bounce Back" und "Moves". Unterstützung hat sich Big Sean von keinem geringeren als Rap-Legende Eminem geholt - er ist auf dem Track "No Favors" mit dabei. Viele weitere Infos zur Zusammenarbeit der beiden gibt es hier. Außerdem hat sich Big Sean Parts von Jeremih sowie den Migos gesichert. Wer sonst noch dabei ist, seht ihr hier:

▶ Mehr Videos von Big Sean ansehen

Big Sean-Album "I Decided."

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music

▶ bei Google