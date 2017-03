Knapp zwei Jahre ist es her, seit Big Sean sein Album "Dark Sky Paradise" veröffentlicht hat. Jetzt meldet sich der talentierte Rapper aus Detroit zurück und hat seine neue Platte "I Decided." im Gepäck. Damit liefert Big Sean sein fünftes Studio-Album ab - und das hat es in sich. Insgesamt gibt es 14 Tracks zu hören, die sich konzeptionell alle um ein Thema drehen: Wiedergeburt. Damit überrascht der Rapper viele Fans und Kritiker. "Ich freue mich, etwas Unerwartetes abzuliefern. Es ist aufregend mit meiner Kunst bis an die Grenzen zu gehen", erklärt er über sein neues Werk.

Starke Singles: "Bounce Back" und "Moves"

Bounce Back (Video)

Mit "Bounce Back" gab Big Sean einen ersten Vorgeschmack auf "I Decided." - und auch hier geht es thematisch ums wieder aufstehen nach Niederschlägen: "Last night I took an L, but tonight I bounce back." Im Video dazu zeigt der Grammy-nominierte Rapper surreale, abgefahrene Bilder - ein Stil, den er auch im zweiten Video zum Album fortführt. Während die Hook von "Moves" entspannt klingt, kann Big Sean in den Strophen seine Rap-Skills unter Beweis stellen. "I'm making moves, you gotta move", heißt es in dem Track und der Amerikaner macht deutlich, wo er sich selbst sieht: ganz oben.

Moves (Video)

Unterstützung von Eminem: die Features

Mit Eminem hat sich Big Sean eine lebende Rap-Legende auf sein neues Album geholt. "Ich saß im Studio und hörte seine Verse immer und immer wieder - wie unter Schock", verrät er über den Moment, als er Slim Shadys Part für "No Favors" das erste Mal hörte. Die gemeinsame Heimatstadt verbindet - bereits 2014 arbeiteten die beiden für den Track "Detroit vs. Everybody" vom "Shady XV"-Sampler zusammen. Neben Eminem können sich die Fans über Parts von Jeremih, den Migos, Twenty88, The-Dream, Starrah und Flint Chozen Choir freuen. Die Tracklist gibt es hier in der Übersicht:

1. Intro Sean

2. Light feat. Jeremih

3. Bounce Back

4. No Favors" feat. Eminem

5. Jump Out the Window

6. Moves

7. Same Time Pt. 1 feat. Twenty88

8. Owe Me

9. Halfway Off the Balcony

10. Voices in My Head / Stick to the Plan

11. Sunday Morning Jetpack" feat. The-Dream

12. Inspire Me

13. Sacrifices feat. Migos

14. Bigger Than Me" feat. Flint Chozen Choir and Starrah

I Decided. Cover

▶ Mehr Videos von Big Sean ansehen

Big Sean-Album "I Decided"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music

▶ bei Google