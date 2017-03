Faszinierende Bilder, atmosphärischer Sound: Big Sean präsentiert mit dem Video zu seinem Track "Halfway Off The Balcony" mal wieder einen kunstvollen Clip, der an das Cover seines aktuellen Albums "I Decided." angelehnt ist. Während er nachts durch verlassene Straßen spaziert, philosophiert der aus Detroit stammende Rapper über Beziehungen, Probleme und Erfolg - und sorgt so für eindringliche Momente. Auf "I Decided.", das am 3. Fenruar 2017 erschien, finden sich neben "Halfway Off The Balcony" auch die Hits "Moves" und "Bounce Back" wieder.

