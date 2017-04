Hip Hop und Rap sind für ein junges Publikum bestimmt? Von wegen. Denn das Video von Big Seans "I Don’t Fuck With You" aus seiner 2015er Platte "Dark Sky Paradise" wurde jetzt einigen sympathischen älteren Damen gezeigt. Wie es aussieht, wenn sich Golden Agers Rap-Videos ansehen und was die Lyrics von Big Sean unverblümt auf den Punkt bringen, haben wir für euch im Video-Format "Oma schaut Musik - Big Sean":

Big Sean gilt als Inbegriff des US-Rap: Dabei sind die Lyrics derbe, der Beat kräftig und die Mädels in den Videos ordentlich am Tanzen. Für uns Big-Sean-Fans nichts Neues: vor allem sein Track "I Don’t Fuck With You" als Kollabo mit Hip Hop-Mogul Kanye West verspricht auch optisch den typischen Rap-Lifestyle. Wenn aber die Damen Ü50 eine Video-Analyse vornehmen und dabei die US-Texte auf Deutsch vorgelegt bekommen, sind die Augen oft groß und die Kinnlade recht weit unten. Big Sean ist schließlich für den aus seiner Heimat Detroit berühmt berüchtigten Straßen-Rap bekannt. Dass seine Lyrics aber auch tiefgründigere Themen wie Beziehungen, Probleme auf der Straße und Erfolg im Rap-Business umfassen, mag auf den ersten Blick nicht auffallen. Für die Kenner allerdings beweist der 29-Jährige, dass sein aktuelles Album "I Decided.", das am 3. Februar 2017 erschien, die bösen Beats mit viel Selbstreflektion und Cleverness verbindet.

