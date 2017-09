Billie Eilish spielt mit dem Feuer: Inmitten einer entflammbaren Fläche trohnt die 15-jährige Sängerin in ihrem neuen Video zur Single "Watch" festgekettet auf einer Leiter. Titelgetreu kann man hier nur gebannt zuschauen, wenn die Musikerin mit ihrer rauen und doch zarten Stimme zum elektronischen Beat singt. Hinter diesem steckt ihr Bruder Finneas O'Connell, der auch ihre Debüt-EP "Don't Smile At Me" mitproduzierte. "I'll sit and watch your car burn, with the fire that you started in me", heißt es im Song. Wie das nun verbildlicht aussieht, seht ihr im offiziellen Video oben im Player.

