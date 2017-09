Billie Eilish hat diese ganz besondere Stimme, diesen ganz besonderen Sound und dazu noch einen unvergleichbaren Stil. Mit ihren unglaublichen 15 Jahren stand die junge Musikerin jetzt auf der Bühne der Late Late Show with James Corden. Ihre Performance des Songs "Ocean Eyes" faszinierte nicht nur den US-Showmaster, sondern auch DJ und Produzent Zane Lowe - der saß an diesem Abend ebenfalls auf James' Couch und staunte nicht schlecht bei der selbstbewussten Performance, die ihr im Video sehen könnt. Bille macht auch in Zukunft nicht Halt: Nun hat sie ihre Debüt-EP "Don't Smile At Me" veröffentlicht und ihren intensiven und frischen Elektro-Pop in acht Songs gepackt.

