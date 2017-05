The Way I Do (Official Video)

Sarah Grace McLaughlin alias Bishop Briggs begeistert mit einem weiteren Song aus ihrer selbstbetitelten Debüt-EP. Nach "River" und "Wild Horses" veröffentlicht die britische Sängerin ein weiteres Video - diesmal zum Track "The Way I Do". Ihre soulig-kraftvolle Stimme und die eingängigen Beats ergeben ein wahres Feuerwerk. Abgerundet wird alles durch einen äußerst künstlerischen Clip, den ihr oben im Player sehen könnt.

EP "Bishop Briggs" von Bishop Briggs

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music