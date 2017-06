Am 3. Juni 2017 entscheidet sich in Cardiff, ob Real Madrid oder Juventus Turin das Finale der UEFA Champions League für sich entscheiden können. Bereichert wird das Fußball-Spektakel durch will.i.am, Taboo und apl.de.ap von den Black Eyed Peas. Die US-Band performt auf der Eröffnungsfeier des Endspiels und versprcht einen Auftritt, der energie- und hitgeladenen wird.

Will.i.am erklärte in einem Statement: "Wir möchten die Stimmung bei den Fans im Stadion und all jenen, die das Endspiel der UEFA Champions League vor den Bildschirmen verfolgen, anheizen. Wir sind selber Fußballfans und wissen, wie viel diese Begegnung den Zuschauern im Stadion oder zu Hause mit Freunden bedeutet. Ebenso wichtig ist uns diese Performance. Wir möchten eine unvergessliche Show zeigen."

It's official! @bep will perform at the #UCLfinal Opening Ceremony presented by @pepsi #PepsiMoment pic.twitter.com/CbknLdk4NT