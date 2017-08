BEP goes Comic: Es ist allgemein bekannt, dass das Hitmaschinen-Trio Black Eyed Peas multitalentiert ist. Doch mit einer eigenen Graphic Novel der Band, also einem illustrierten Roman bzw. Comicroman, hätte wohl niemand gerechnet. "Masters Of The Sun - The Zombie Chronicles" heißt das rund 120-seitige Werk und ist thematisch eine coole Fusion aus Hip-Hop-Kultur, Ägyptologie, Aliens und Zombies. Ein Großteil des Buches stammt aus der Feder von will.i.am und ist angelehnt an die eigenen Erfahrungen in der florierenden Hip-Hop-Szene der 1980er Jahre. Hinter den Illustrationen stecken Damion Scott und Colorist Sigmund Torre, Takoko Sono und Jim Krueger. Comic-Giganten Marvel veröffentlicht das Ganze am 8. August 2017. Es wird weltweit in ausgewählten Buchläden sowie auf Amazon erhältlich sein.

