Babysitting mit Onkel blackbear und Onkel Gucci Mane: Im Clip zu "do re mi" spielt blackbear den Babysitter für eine Hand voll cooler Kids, die in einer großzügigen Villa wohnen. Einer der wohlhabenden Sprösslinge ist jedoch bedeutend älter als der Rest - und vor allem verdammt sexy. Während blackbear den Gitarrenlehrer mimt und mit den Kids coole Tanzmoves austauscht, wird schnell klar, dass zwischen ihm und der ältesten Tochter des Hauses die Funken sprühen. Zwischen den beiden geht es erst bergauf, dann ziemlich bergab. Gut, dass Gucci Mane noch da ist und auf die Kinder aufpasst. "do re mi" stammt aus blackbears aktuellem Album "digital druglord"

blackbear Album "digital druglord"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music

▶ bei Google Play