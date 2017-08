blackbear legt einen drauf: Der hochgefeierte Hip-Hopper, Produzent und Songwriter kommt für zwei Konzerte nach Deutschland. Hierzulande könnt ihr blackbear Ende 2017 live erleben. Denn der vielseitige Musiker kommt am 9. Dezember nach Berlin und zwei Tage später, am 11. Dezember nach Köln. Nachdem seine angekündigten Locations sofort ausverkauft waren, hat sich blackbear nun größere Räumlichkeiten gesucht. Das verkündete der Musiker über Facebook. Für alle Fans großes Glück, denn weitere Tickets stehen ab sofort für euch zur Verfügung. Bei den beiden Auftritten in Deutschland erwarten euch neben "do re mi", das blackbear mit Gucci Mane veröffentlicht hat, natürlich auch alle weiteren Songs seines hervorragenden 2017er-Albums "Digital Druglord".

Angekündigte blackbear-Konzerte:

9. Dezember 2017 Gretchen - Berlin

11. Dezember 2017 Live Music Hall - Köln

Weltweites Wurzelschlagen: blackbears Einflüsse und was euch auf seinen Konzerten erwartet

"do re mi" feat. Gucci Mane (offizielles Video)

Der weitreichende Erfolg des MCs aus Florida kommt nicht von ungefähr. blackbear startete seine musikalische Entdeckungstour mit Rock und Garagen-Punk, dann traff er auf Rapper und Pop-Künstler. Jetzt schafft er das, was ihn heute ausmacht: Einen ganz besonderen, grenzenlosen und genreübergreifenden Hip-Hop-Stil. Deswegen war er bereits verantworlich für Megahits von Justin Bieber, Mike Poster und Linkin Park. Sein Talent ist auch verantwortlich für die stets ausverkauften Konzerte - sowohl als Support an der Seite von Rock-Größen wie Fall Out Boy, wie auch als Solo-Artist.

blackbear Album "Digital Druglord"

