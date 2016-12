Bob Dylan - ein Name, der für Pop, Folk und Blues steht, wie kein Zweiter. Der Einfluss des legendären Sängers, Songwriters und Musikers ist so groß, dass der Künstler nun sogar mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde. Passend dazu feiert die preisgekrönte Bob Dylan-Dokumentation "No Direction Home: Bob Dylan" von Star-Regisseur Martin Scorsese 10-jähriges Jubiläum. Im Film dokumentiert Scorsese die herausragende Persönlichkeit Bob Dylans, beleuchtet seine Musik aus den Jahren 1961 bis 1966 und behandelt Kontroversen rund um den legendären Künstler.

"No Direction Home: Bob Dylan" (Trailer)

Zum Jubiläum erscheint die Deluxe-Version

Am 28. Oktober 2016 erstrahlt die herausragende Doku im neuen Gewand. Erstmals erscheint der Film als Blu-Ray und steht außerdem zum Download bereit. Zusätzlich gibt es "No Direction Home: Bob Dylan" in einer Deluxe-Version, der 10th Anniversay Edition. Diese beinhaltet jede Menge Bonusmaterial. Die Boxset-Edition enthält außerdem ein exklusiv zum Jubiläum produziertes Bob-Dylan-Magazin, in dem unter anderem historische Artikel über den Künstler abgedruckt sind. Abgerundet wird das Paket mit ausgewählten Lithographien: drei exklusive Fotodrucke von Dylan.

