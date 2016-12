Bon Jovi Fans aufgepasst: Die New Jersey-Rocker präsentieren euch mit "Labour Of Love" einen weiteren Song aus ihrem neuen Album "This House Is Not For Sale", das am 4. November 2016 veröffentlicht wird.

"Labour Of Love" ist ein Dankeschön an alle, die "This House Is Not For Sale" vorbestellen

Bon Jovi sind dafür bekannt, dass ihnen ihre Fans sehr am Herzen liegen. Um die Wartezeit auf das neue Studioalbum der Band zu verkürzen, erhält jeder, der den Longplayer über Amazon MP3 und iTunes vorbestellt "Labour Of Love" zum Runterladen. Der Track ist nach "Knockout" und der Leadsingle "This House Is Not For Sale" der dritte Direkt-Download aus dem Album, das für Bon Jovi einen ganz besonderen Meilenstein darstellt.

"This House Is Not For Sale" kommt als Standard-Version mit 12 Tracks und als Limited Deluxe Edition mit 17 Tracks

Jon Bon Jovi verriet, dass die Platte den Zusammenhalt der Band und all das verkörpere, was man gemeinsam in den vergangenen Jahren erlebt habe. Seit über dreißig Jahren sind Bon Jovi als Rock-Hitgiganten im Musikgeschäft verankert und nicht mehr aus ihm wegzudenken. Mit "This House Is Not For Sale" dürfen wir uns nun auf ein weiteres Album freuen, das mit dem unverkennbaren Sound der Band begeistert. Die Platte wird als Standard-Version mit zwölf Tracks oder als Limited Deluxe Edition mit fünf weiteren Songs "Real Love", "All Hail The King", "We Don't Run", "I Will Drive You Home", und "Goodnight New York" erhältlich sein. Mehr Infos zum neuen Bon Jovi-Album "This House Is Not For Sale" gibt es hier.



Bon Jovi Album "This House Is Not For Sale"

