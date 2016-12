Am 4. November 2016 erscheint das neue Bon Jovi-Album "This House Is Not For Sale". Wer sich bis dahin nicht mehr gedulden kann, hat jetzt die Möglichkeit, die Platte bereits in voller Länge zu hören - und das auch noch live. Bon Jovi verlosen Tickets für vier ganz besondere Shows, die sie quer über den Erdball verteilt haben. In New York, London, Toronto und in ihrer Heimat New Jersey wird die Band ihre neuen Songs zum Besten geben. Das Gewinnspiel endet am 27. September 2016. Wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt ihr hier. Die Leadsingle "This House Is Not For Sale" eignet sich außerdem perfekt, um sich auf das mögliche Konzerterlebnis einzustimmen.

Für folgende Konzerte gibt es Tickets zu gewinnen:

01. Oktober – Red Bank, NJ – Count Basie

10. Oktober – London, UK – Palladium

17. Oktober – Toronto, ON – Queen Elizabeth Theatre

20. Oktober – New York, NY – Barrymore Theatre

