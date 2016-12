Für 1500 Bon Jovi-Fans ging am 1. Oktober 2016 ein Traum in Erfüllung: Sie gehörten zu den glücklichen Gewinnern der ersten Listening Party des neuen Bon Jovi-Albums "This House Is Not For Sale", das am 4. November 2016 auf den Markt kommt. In Red Bank, New Jersey performten Jon und seine Bandkollegen die ganze Platte erstmals live und gaben dabei jede Menge Infos preis. Unter anderem erhielt jeder Konzert-Besucher ein Heft mit den Songtexten zum neuen Album. "Es hat drei lange Jahre gedauert, es ist viel passiert in meinem Leben", begrüßte Jon die Fans.

"Wir haben viel zu sagen"

Mit "This House Is Not For Sale" melden sich Bon Jovi stärker denn je zurück. "Wir haben viel zu sagen und müssen nichts beweisen", erklärt der 54-jährige Frontmann der weltbekannten Gruppe. Das hört man auf dem neuen Werk, auf dem sich Bon Jovi ehrlich und schonungslos mit Themen wie Leben, Liebe, Verlust und Wiedergeburt auseinandersetzen. Dies wurde auch beim Auftritt in New Jersey deutlich, bei dem Jon ganz offen über schwierige Zeiten und die daraus resultierende Inspiration für das 2016er-Album sprach sowie Hintergrundgeschichten zu den einzelnen Songs mit dem Publikum teilte.

This House Is Not For Sale Video

Bon Jovi melden sich mit zwölf neuen Tracks zurück

Ihr Konzert eröffneten die Rock-Legenden mit der starken ersten Single "This House Is Not For Sale", bevor es mit "Living With The Ghost" weiterging, dessen Lyrics einen Traum von Jon Bon Jovi widerspiegeln. Ob ein Song wie "Labor Of Love", der durch seinen großartigen Gitarren-Sound besticht, oder "New Years Day", der von Stings Musical "The Last Ship" inspiriert ist - Bon Jovi zeigten in New Jersey die Vielfältigkeit des zwölf Tracks starken Albums. "Alle sind an unserem Tisch willkommen, du kannst nie zu lange bleiben", heißt es auf dem letzten Song "Come On Up To Our House". Eine Zeile, die auch stellvertretend für die besondere Bindung zwischen der Band und ihren Fans steht.

Bon Jovi Album "This House Is Not For Sale"

