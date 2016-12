Jon Bon Jovi zu Gast bei Ellen DeGeneres - das verspricht charmante Unterhaltung. Zunächst plaudern die beiden über Jons Urlaub in Italien, seine Familie und darüber, dass er einfach mal sein Leben gelebt habe. Wie man das denn mache, drei Jahre nichts tun? "Ich habe nicht nichts gemacht", empört sich Jon, "ich war an einer Cross Road, ich musste mich entscheiden, ob ich all das noch einmal tun möchte."

Neue Songs oder verliert Jon Bon Jovi seinen Verstand?

"2014 hat mich meine Gitarre einfach ignoriert ... als ich sie aber irgendwann wieder auf meinen Schoß nahm und sie mit mir zu sprechen begann - das nennt man dann Songs. Oder verliere ich gerade meinen Verstand?" Die Grundlage seiner wiederentdeckten Lust am Musiker-Dasein war das Bild, das nun auf dem Cover prangt. "Und es wurde eine tolle Platte", stellen Ellen und Jon übereinstimmend fest. Erfahrt hier mehr zum Bon Jovi Album "This House Is Not For Sale" und dem ausschlaggebenden Bild auf dem Cover.

Bon Jovi: 2017 auf Tour

Doch dann kam Ellens alles entscheidende Frage: Vermisst du das Touren? "Nein, überhaupt nicht, das ist alles sehr kompliziert." Man konnte die langen Gesichter der Fans förmlich spüren: Keine Konzerte!? Doch dann kam die Kehrtwende: Die Band hätte gerade das Album in voller länge live vorgestellt. Alle hätten so viel Spaß daran gehabt, dass sie nun entschieden haben, ihre Tour-Trucks wieder auf die Straße zu schicken. 20 Dates für die USA stehen bereits fest, der Vorverkauf beginnt am 10. Oktober 2016 um 10 Uhr. Ob eine Deutschland-Tour folgt? Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir von mehr Konzerten erfahren!

▶ Hier findet ihr alle US-Tourdates

▶ Bon Jovi live bei Ellen mit "This House Is Not For Sale" und "Knockout"



Bon Jovi Album "This House Is Not For Sale"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify

▶ bei Google Play

▶ bei Saturn

▶ bei Mediamarkt