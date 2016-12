"This House Is Not For Sale" heißt das neue und mittlerweile 14. Studio-Album von Bon Jovi, das am 4. November 2016 erscheint. Mit "Born Again Tomorrow" präsentieren uns die Rock-Giganten aus New Jersey nach "Labour Of Love", "Knockout" und "This House Is Not For Sale" die vierte Vorab-Hörprobe aus dem Longplayer. Jeder, der das Album beispielsweise via Amazon oder iTunes vorbestellt, erhält alle vier Songs als Direkt-Download.

Tiefgründig und nachdenklich: Der komplette Songtext von "Born Again Tomorrow"

Mit "Born Again Tomorrow" haben Bon Jovi nicht nur musikalisch, sondern auch lyrisch einen großartigen Song veröffentlicht. "Wenn du morgen nochmal auf die Welt kommen würdest, würdest du alles genauso machen?", heißt es im eingängigen Refrain. Tiefgründig und nachdenklich zeigen sich Jon und der Rest der Band im Track und sinnieren über das Leben: "Du musst nicht zurückschauen, um zu sehen, wo wir stehen." Den kompletten Songtext gibt es hier zu lesen:

"This House Is Not For Sale" gibt's als Standard Version mit zwölf Tracks und als Limited Deluxe Edition mit 17 Tracks

Wie Jon Bon Jovi uns vorab verriet, ist "This House Is Not For Sale" einen ganz besonderes Album für Bon Jovi: Der Longplayer verkörpert all das, was die Band gemeinsam in den vergangenen Jahren erlebt hat. Und auch für den Frontmann selbst hat dieses Werk eine besondere Bedeutung: "2014 hat mich meine Gitarre einfach ignoriert. Als ich sie aber irgendwann wieder auf meinen Schoß nahm und sie mit mir zu sprechen begann - das nennt man dann Songs. Oder verliere ich gerade meinen Verstand?", erzählte der 54-Jährige charmant in der Talkshow von Ellen DeGeneres. "This House Is Not For Sale" ist als Standard Version mit zwölf Tracks und als Limited Deluxe Edition mit 17 Tracks erhältlich. Mehr Infos zum neuen Bon Jovi-Album "This House Is Not For Sale" gibt es hier.

▶ Bon Jovi live bei Ellen mit "This House Is Not For Sale" und "Knockout"

