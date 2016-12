Zu hören gab es den Track bereits - jetzt zeigen Bon Jovi auch das großartige Video zu "Knockout". Damit gibt es einen weiteren tollen Vorboten des kommenden Albums "This House Is Not For Sale", das am 4. November 2016 erscheint. Mit "Knockout" beweisen die Rocker aus New Jersey einmal mehr großartiges Gespür für eingängige Melodien und Refrains, die im Ohr bleiben. Dazu gibt es packende Bilder zu sehen, die den Zuschauer in Atem halten. Spannung pur!

Bon Jovi Album "This House Is Not For Sale"

