"In den Lyrics heißt es: 'Diese vier Wände haben eine Geschichte zu erzählen', und diese vier Wände sind wir - die Bandmitglieder von Bon Jovi. 'Dieses Haus, diese Seele, steht nicht zum Verkauf', trifft genau den Nerv, der beschreibt, um was es gerade in unserer Karriere geht." Im Track by Track-Format zum Album "This House Is Not For Sale" spricht Bon Jovi-Frontmann Jon offen und ehrlich über die Hintergründe des Titeltracks. Vor allem handele der Song von Aufrichtigkeit und der Einheit, die die Band bilde. Seht euch im Video an, was Jon Bon Jovi sonst noch über den starken Track zu sagen hat.

