Mit "Knockout" präsentieren Bon Jovi die zweite Single aus ihrem Album "This House Is Not For Sale". Wovon handelt der eingängige Song, in dem die Band aus New Jersey erneut ihr Gespür für Hits beweist? "Jeder, der sich schon einmal mit ganzer Kraft aus einem tiefen Loch ziehen musste, oder der Jungspund, der die Welt erobern will: Du weißt einfach, es ist eine große, verrückte Welt da draußen", verrät Jon über die Perspektive, die er in "Knockout" darstellt. Vor allem ginge es um Stärke und darum, Dinge nicht einfach hinzunehmen.

Knockout (Video)

▶ Mehr Videos von Bon Jovi ansehen

Bon Jovi Album "This House Is Not For Sale"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify

▶ bei Google Play

▶ bei Saturn

▶ bei Mediamarkt