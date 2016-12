"Nicht in jedem Track dieses Albums geht es um uns als Band und unsere Geschichte", lässt uns Jon Bon Jovi im Track by Track-Format zum kommenden Album "This House Is Not For Sale" wissen. Vor allem der Track "Labour Of Love" beschäftige sich mit einem anderen Thema: "Es geht um Beziehungen". Diese seien immer eine große Inspiration für sein Songwriting gewesen, äußert der Frontmann der Gruppe. "'Labour Of Love' ist eine Ode alle, die jemanden lieben, oder jemals geliebt haben – hoffentlich seid ihr immer noch verliebt. Liebe ist keine Arbeit, wenn man auf Anhieb alles richtig macht. Und ich hatte das große Glück, dass es beim Ersten mal direkt geklappt hat." Ab dem 4. November 2016 steht "This House Is Not For Sale" in den Läden.

