In der letzten Track by Track-Folge , die spannende Infos über die Songs auf dem neuen Bon Jovi-Album "This House Is Not For Sale" verraten, spricht Frontmann Jon über "Born Again Tomorrow", das eines der ersten Lieder war, die die Band für die Platte schrieben. "Die Idee für den Songtitel hatte ich, als ich mir dachte: 'Wenn alles vorbei ist, ist dein Buch geschrieben. Auf der anderen Seite: Wenn ich all das nochmal machen könnte, würde ich? Sollte ich? Will ich?'", verrät Jon. Der Track beginne mit einer Warnung, um auf die Schnelllebigkeit der Dinge aufmerksam zu machen. "Jeder Tag könnte der Letzte sein, also mach' das Beste daraus. Und während du das tust, sind all die Entscheidungen, die du fällst, ein Teil deiner Lebensgeschichte."

