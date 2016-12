Die Chance, einem Rockstar Fragen zu stellen, gibt es nicht allzu oft. Gestern machte es Jon Bon Jovi möglich, indem er den Twitter-Account von iHeartRadio übernahm und dort Rede und Antwort stand. Fans hatten die Chance, unter dem Hashtag #iHeartBonJovi ihre Fragen zu posten und konnten so einiges vom Bon Jovi-Frontmann erfahren.

"Was ist dein Lieblingssong vom neuen Album?"

Am 4. November 2016 veröffentlichen Bon Jovi ihr neues Studioalbum "This House Is Not For Sale". Ein Twitter-User möchte wissen, welchen Song auf der Platte Jon am liebsten mag. Der antwortet diplomatisch: "Das Album ist so neu, dass jeder Song mein Lieblingssong ist." Ein anderer Fan fragt, was der sympathische Sänger den Leuten sagen würde, die sich den alten Bon Jovi-Sound zurückwünschen. "Unsere jetzige Musik soll nicht so klingen, wie sie sich 1985 oder 1995 angehört hat. Niemand sollte in der Vergangenheit leben. Ich sehe eine Zukunft in der Zukunft."

The album is so new that every song is my favorite -jbj #iHeartBonJovi https://t.co/cWeOZXGiTl — iHeartRadio (@iHeartRadio) 1. November 2016

It should be different than it was in 1985 or even '95. No one should live in the past. I see a future in the future -jbj #iHeartBonJovi https://t.co/vJ7xF7E1lw — iHeartRadio (@iHeartRadio) 1. November 2016

"Die Tour-Proben starten in zwei Wochen"

Welche Songs kann man auf der kommenden Bon Jovi-Tour erwarten, möchte ein weiterer Fragensteller wissen. Unter anderem wird es Tracks vom Album "Bounce" sowie von vielen anderen Platten zu hören geben, so Jon und er verrät: "Die Proben für die Tour starten in zwei Wochen." Die This House Is Not For Sale-Tour führt die Rock-Legenden zunächst durch Nord-Amerika. Wenn wir Glück haben, stattet die Band aber auch bald den deutschen Fans einen Besuch ab. Auf dem Twitter-Account von iHeartRadio gibt es viele weitere spannende Antworten von Jon Bon Jovi zu lesen.

