"Ich habe so viele Themen, über die ich schreiben kann. Glaubt mir, das neue Album ist großartig. Es ist auf den Punkt. Es ist etwas, worauf wir sehr stolz sein werden, wenn wir es veröffentlichen." So klang es, als Jon Bon Jovi im September 2015 über das neue Album seiner Band Bon Jovi sprach. Mehr als ein Jahr danach ist es endlich da: Mit "This House Is Not For Sale" veröffentlichen Bon Jovi ihr 14. Studioalbum und zeigen darauf ihren ganzen Facetten-Reichtum, sowohl musikalisch, als auch inhaltlich. Auch nach all den Jahren spielt die Band aus New Jersey in der Rock-Liga ganz oben.

Bon Jovi in einer Phase des Umbruchs

"Aufgrund der ganzen Dinge, die wir in den vergangenen Jahren durchgemacht haben, sind wir als Band heute sogar noch eingeschworener als früher", erklärt der smypathische Frontmann. Aus persönlichen Gründen verließ Gitarrist Richie Sambora Bon Jovi vor drei Jahren. Ein Umbruch für die Gruppe, die sich auf "This House Is Not For Sale" deswegen stark mit der eigenen Bandgeschichte auseinandersetzt. Im gleichnamigen Titeltrack heißt es: "These four walls have got a story to tell." Diese vier Wände repräsentieren die Mitglieder Bon Jovis und die Einheit, die diese bilden. "'Dieses Haus, diese Seele, steht nicht zum Verkauf', trifft genau den Nerv, der beschreibt, um was es gerade in unserer Karriere geht", so Jon.

This House Is Not For Sale (Video)

Mit dem neuen Album zurück zu den Wurzeln

"This House Is Not For Sale" klingt unverwechselbar nach Bon Jovi: mitreißende Melodien, gitarrenlastige Parts, Jons rauchige Stimme und Songs, die wahre Hymnen sind. Für Bon Jovi geht es mit ihrem 2016er-Werk zurück zu den Wurzeln. Die zwölf Tracks der Standard-Version liefern einen Querschnitt der musikalischen Vielfalt der Band. Ruhigere Balladen wie "Labour Of Love" finden sich genauso wie laute und rockige Stücke. Dazu gehört auch "Knockout", auf dem Track singt Jon Bon Jovi: "No regrets, this is your life, here comes the knockout my time is right now, I'm throwing down." Der Song handele von Menschen, die sich mit aller Kraft aus einem tiefen Loch ziehen müssen. Schwierige Zustände nicht einfach hinnehmen und sich selbst befreien - mit "Knockout" rufen Bon Jovi zum Handeln auf.

Knockout (Video)

Songs, die von Herzen kommen

"Wenn man einen Song von einem reinen Ausgangspunkt aus schreibt, ohne auf Trends oder Moden zu achten, dann werden die Menschen ihn zu ihrem eigenen machen", gibt Jon zu bedenken. Man merkt, dass die Songs auf "This House Is Not For Sale" von Herzen kommen: Sie handeln von der Geschichte der Band, von Liebe und Beziehungen und von Entscheidungen, die jeder fällen muss. "Wenn ich all das nochmal machen könnte, würde ich? Sollte ich? Will ich?", fragen Bon Jovi auf "Born Again Tomorrow".

Eine Brücke zur Vergangenheit

Um den Sound der neuen Platte zu kreieren, haben sich die fünf Musiker auf den Weg nach Manhattan gemacht. Im New Yorker Studio Avatar schuf die Band gemeinsam mit Produzent John Shanks ihr neuestes Werk und schlägt damit eine Brücke zur Vergangenheit: Bereits der erste Longplayer "Bon Jovi" entstand in dem Studio. Dies zeigt eine weitere Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln, was zugleich auf dem Cover zu "This House Is Not For Sale" deutlich wird: Das Bild des Fotografen Jerry Uelsmann zeigt ein altes Haus, das tief verwurzelt mit der Erde ist. "Dieses Bild erzählt unsere Geschichte, jetzt ist es unser Album-Cover."

This House Is Not For Sale (Cover)

