Mit "This House Is Not For Sale" haben Bon Jovi ihr mit Spannung erwartetes neues Album veröffentlicht. Nun könnt ihr die neuen Lider nicht nur hören, sondern auch Teil des großartigen Artworks der Platte werden - und dabei auch noch etwas gewinnen. Auf der Website house.bon-jovi.de könnt ihr euer eigenes Foto in die Fenster des Hauses einfügen, das das Cover von "This House Is Not For Sale" ziert. Somit werdet ihr Teil des Bon Jovi-Hauses und bringt es zum Wachsen. Darüber hinaus hat ein Teilnehmer die Chance, eine von Bon Jovi signierte Fender Stratocaster-Gitarre zu gewinnen. Macht mit und werdet ein Teil der "This House Is Not For Sale"-Gemeinschaft.

