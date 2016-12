Bon Jovi sind mal wieder für eine Überraschung gut: Nachdem die Band ihr gefeiertes Album "This House Is Not For Sale" veröffentlicht hat, steht jetzt bereits der nächste musikalische Hochgenuss an. Für den 16. Dezember 2016 hat die Gruppe ein neues Live-Album angekündigt. Die Aufnahmen stammen vom Konzert in London aus dem Oktober 2016, bei dem Bon Jovi "This House Is Not For Sale" in voller Länge performten. Der großartige Live-Mitschnitt "Live From The London Palladium" ist ab jetzt vorbestellbar. Weitere Infos verraten wir euch in Kürze.

Die Tracklist zum Album gibt es hier zu sehen:

1. This House Is Not For Sale

2. Living With The Ghost

3. Knockout

4. Labor Of Love

5. Born Again Tomorrow

6. Rollercoaster

7. New Years Day

8. Devil's In The Temple

9. Scars On This Guitar

10. God Bless This Mess

11. Reunion

12. Real Love

13. All Hail The King

14. We Don't Run

15. Come On Up To Our House

Cover

Bon Jovi -Album "This House Is Not For Sale - Live From The London Palladium"

