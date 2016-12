Nach dem packenden Video zu "Knockout" und den emotionalen Bildern zu "Labor Of Love" besinnen sich Bon Jovi auf ihre Wurzeln zurück. Im Clip zu "Scars On This Guitar" findet sich Frontmann Jon ganz alleine mit seiner Gitarre in gemütlichem Ambiente wieder und zeigt seine nachdenkliche Seite. Der Track stammt vom Erfolgs-Album "This House Is Not For Sale". Dieses wird die Band am 16. Dezember 2016 auch in einer tollen Live-Version veröffentlichen. Alle Infos dazu gibt es hier.

