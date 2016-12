Eine Achterbahnfahrt mit Bon Jovi: In ihrem neuen Video zum Song "Roller Coaster" befindet sich die Band passenderweise in einem Vergnügungspark und performt dort den mitreißenden Song zwischen grellen Lichtern und sich amüsierenden Menschen. Der Track stammt aus dem aktuellen Album "This House Is Not For Sale", das die Band im November 2016 veröffentlichte. Das gibt es jetzt übrigens auch in einer großartigen Live-Version: Mit "This House Is Not For Sale (Live From The London Palladium)" zeigt die Band den stimmungsvollen Mitschnitt von ihrem Konzert in London im Oktober 2016.

Bon Jovi-Album "This House Is Not For Sale (Live From The London Palladium)

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music



▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt