Welche Songs werden Bon Jovi auf ihrer Tour spielen? Wie bereiten sich Jon & Co. auf die Tournee vor? Fragen über Fragen, die sich wohl jeder Fan der sympathischen New Jersey-Rocker schon einmal gestellt hat. Am 10. Januar 2017 stehen Bon Jovi euch via Facebook im Q&A ab 21 Uhr Frage und Antwort. Am 2. Februar 2017 startet die Band ihre This House is Not For Sale Tour in Greenville in South Carolina. Von da aus geht es nonstop quer durch Amerika - bis zum 11. April 2017, denn dann ist Tourfinale im kanadischen Toronto.

Bon Jovi-Album "This House Is Not For Sale (Live From The London Palladium)

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music



▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt