Bon Jovi sind gerade mit ihrem aktuellen Album "This House Is Not For Sale" auf US-Tour. Am Valentinstag, den 14. Februar, waren die sympathischen New Jersey-Rocker zu Gast in Tampa, Florida. Im Interview mit der Tampa Bay Times verrieten Keyboarder David Bryan und Schlagzeuger Tico Torres, welche Bon Jovi Songs sie selbst gern am Tag der Liebenden live spielen würden.

Tico mag "Always"

"Wie verbeitet ihr als Band das Gefühl von Liebe an einem Tag wie diesen und welche Songs spielt ihr an diesem Anlass gern?", fragt Redakteur Jay Cridlin Tico und David. "Tico mag 'Always' und 'Bed Of Roses', aber auch 'Real Love' aus unserem aktuellen Album", verrät der Drummer. Und Torres bestätigt, "Real Love" sei sein Lieblingstrack des neuen BJ-Longplayers. "Es ist ein sehr intimer Track, der jeden anspricht", fügt er hinzu.

"Mit 100 schmeiß ich alles hin"

Wann wollen Tico und David eigentlich in Rente gehen? Eine Frage, deren Antwort jeden Fan der ersten Stunde innerlich beben lässt. Aber keine Angst, der Drummer und der Keyboarder haben noch einiges vor sich. "Wenn ich 100 werde, lasse ich den Griffel fallen", scherzt David. "Und wenn er 100 ist, dann bin ich 110. Wir schauen einfach wo uns das Leben hinführt" fügt Tico hinzu - sonnige Aussichten für alle BJ-Liebhaber.

