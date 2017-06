Bon Jovi lieben es, anderen Menschen eine Freude zu machen: Kürzlich überraschten sie die Absolventen der Fairleigh Dinckinson University in Teaneck, New Jersey mit einer Performance von "Reunion" aus ihrem aktuellen Album "This House Is Not For Sale". Im Backstage-Bereich des MetLife Stadiums sprach Jon Bon Jovi mit The Associated Press über die Intention, mit der er den Folk-Rock-Song schrieb.

Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine Andere

Er sei stolz auf diesen Song, sagt Jon Bon Jovi. "Ich schrieb 'Reunion' über die Reise des Lebens. Was auch immer du tust, plane deine Zukunft nicht niet - und nagelfest. Denn das Großartige an dem, was vor dir liegt, ist die Reise dorthin. Du wirst hier und dort andere Abbiegungen nehmen als erwartet - und diese führen dich zu einem Ziel, das du dir so nie erträumt hättest", verriet der sympathische Rocker. Ähnlich klangen auch die Worte, die er an die Absolventen der Fairleigh University richtete: "Ihr schreibt eure eigene Geschichte. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Nehmt Lob genauso Ernst wie die Kritik, die euch entgegen gebracht wird - doch nehmt euch nichts von beidem zu Herzen. Vor euch liegen so viele Überraschungen." Man kann alles schaffen, wenn man es wirklich will - denn Willenskraft kann Berge versetzen. Und das wissen auch Bon Jovi. Hier das Interview ansehen.

