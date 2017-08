Faded Heart (Audio Video)

Sänger und Songwriter BØRNS veröffentlicht seine Funk-Pop-Single "Faded Heart". Garrett Borns, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, hat sich gleich von drei Songs inspirieren lassen, deren Mischung sich in seinem ganz individuellen Stil widerspiegelt: "A Teenager In Love" von Dion And The Belmonts, "Search And Destroy" von The Stooges und "Girl In The Thunderbolt Suit" von T. Rex. Produziert wurde "Faded Heart" von BØRNS gemeinsam mit dem Produzenten Tony Maserati, der unter anderem schon mit James Brown, Lady Gaga und Beyoncé zusammengearbeitet hat.

Live bei James Corden mit "Faded Heart"

In James Cordens The Late Late Show stellte BØRNS am 8. August 2017 kurz nach der Single-Veröffentlichung "Faded Heart" live dem Publikum vor. Ihr wollt den Sänger auch einmal hautnah erleben? Am 21. November 2017 habt ihr die Chance, BØRNS tanzbaren Mix aus Folk, Glam und Elektro­Rock live in Berlin zu erleben.

Faded Heart (live bei Late Late Show mit James Corden)

