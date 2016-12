Mit "Außerhalb der Zeit" veröffentlicht Bosse heute die nächste Single aus seinem Nummer-Eins-Album "Engtanz". Im Song erzählt Bosse von den wunderbaren Momenten, in denen man der Zeit entflieht, sich in Träume flüchtet und nur noch das Hier und Jetzt zählt: "Willkommen außerhalb der Zeit, fühlt sich so an wie das weite All. Pustet Milliarden Gedanken frei, in meiner Welt".

Wahre Ruhepole findet Bosse "Außerhalb der Zeit"

Wie auch schon in "Dein Hurra" wird Bosse auf "Außerhalb der Zeit" vom Berliner Kneipenchor unterstützt. Mit ihm zusammen fängt Aki Bosse Stimmungen ein und gießt sie in genau die richtigen Töne und Worte. Auch oder besonders dann, wenn es darum geht mal auszusteigen und man selbst zu sein: "Ruhepole sind mir immer wichtiger geworden in den letzten Jahren", erzählt der Singer und Songwriter. "Auch zum Schreiben ziehe ich mich meistens zurück. Packe mein kleines mobiles Studio unter den Arm, fahre weg, muss raus, lasse mich treiben. In "Außerhalb der Zeit" dreht sich alles um die eigenen kleinen und großen Fluchtpunkte. Um Dinge, die einen sowohl nah als auch fern wegknallen und entspannt machen. Ich freue mich besonders über den Berliner Kneipenchor, der mit mir zusammen den Refrain singt." Wir freuen uns mit ihm.

Bosse Single "Außerhalb der Zeit"

