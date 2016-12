Für das Video zum Song "Außerhalb der Zeit" von seinem Album "Engtanz" hat Bosse sich durch die Weiten Namibias treiben lassen: Nur mit Damenrad, Zelt und einem kleinen Wüsten- und Filmteam ausgestattet ist der Singer – und Songwriter durchs Weite Land geradelt und hat alle Verpflichtungen, Termine und Alltagsprobleme hinter sich gelassen.

Einfach mal raus: Bosse radelt fürs Video durch Namibia

"Weit raus in die Wildnis wo mich keiner sucht oder finden kann, nur Niemandsland, mein Niemandsland" singt Bosse in seiner aktuellen Single. In Namibia hat er neue Menschen getroffen und die Einsamkeit zelebriert, die Geisterstadt Kolmanskop besucht und einem Sandsturm getrotzt, war am Fish River Canyon und hat sich seinen morgendlichen Kaffee mit dem Gaskocher zubereitet. Manchmal ist das "Außerhalb der Zeit" sein und im Hier und Jetzt leben nämlich das Beste, was man einer stressgeplagten Menschenseele antun kann…