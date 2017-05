Sommer ist Festivalzeit und auch Bosse hat einige Open Air Termine für 2017 angekündigt. Neben dem eigenen "Engtanz Open Air" am 26.08. auf der Hamburger Trabrennbahn, wo neben ihm auch die Mighty Oaks und BOY auf der Bühne stehen werden, liegen noch mehr Bosse Shows unter freiem Himmel an.

"Engtanz" oben ohne: Erlebt Bosse unter freiem Himmel

Mit dabei ist der Singer uns Songwriter so auch beim Helene Beach Festival, wo er als Headliner neben den Sportfreunde Stiller und K.I.Z. den Campingplatz am kristallklaren Helenesee zum beben bringen wird. Und wo wir grad beim Thema "See" sind: Auch das diesjährige Line-Up vom Highfield Festival am Störmthaler See bei Leipzig liest sich gut. Placebo, Beginner, Kraftklub, Clueso, Milky Chance... die Liste an tollen Acts ist lang und Bosse mittendrin. Schnappt euch also Zelt, Badehose und eure Gang und tanzt mit Bosse in den Sommer!

Alle Bosse Festival Termine seht ihr hier im Überblick:

25.05. Festival Warm-Up Club-Show, Rostock, M.A.U. Club

09.06. Ulmer Zelt, Ulm

27.07.-30.07. Helene Beach Festival, Frankfurt/Oder

04.08.-05.08. Big Day Out, Anröchte

18.08.-20.08. Highfield Festival, Großpösna/Leipig

26.08. Engtanz Open Air, Hamburg