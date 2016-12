Die VOX-Erfolgssendung "Sing meinen Song" geht 2017 ohne den bisherigen Gastgeber Xavier Naidoo in die nächste Runde. Als neue Hosts suchte sich der Sender die Jungs von The BossHoss aus. Gratulation an Sascha Vollmer und Alec Völkel! Natürlich war die Freude bei den Cowboys groß, als klar war, dass sie die wohl musikalisch vielfältigste Sendung im deutschen TV übernehmen werden: "Es ist eine große Ehre und Herausforderung, die wir sehr gerne annehmen. Das Besondere an dieser Show ist das Zusammenkommen unterschiedlichster Künstler an einem gemeinsamen 'Lagerfeuer'. Eines an dem sie so nie sitzen würden, um Musik zu teilen. Und genau deshalb brennen wir schon jetzt und freuen uns riesig auf diese großartige Aufgabe!"

The Bosshoss über ihre Rolle als neuer Gastgeber bei "Sing meinen Song"

Warum die zwei als Gastgeber so gut passen, erklärt sich leicht. Alec: "Musik ist unser Motor. Das Interpretieren von Songs und die Neugier sich dieser auf neue Weise und über Genre-Grenzen hinaus zu nähern, ist schließlich Teil der DNA von BossHoss. Genau das ist es auch wofür 'Sing meinen Song' steht und was uns daran so begeistert". Sascha ergänzt: "Natürlich sind BossHoss und Xavier nicht vergleichbar und genau das ist der Grund, warum wir übernehmen: Nicht besser, sondern anders ist die Devise. Na klar bringen wir unsere eigene Handschrift mit, aber ohne den Kern des Formats zu verändern. Das Wichtigste ist doch, dass wir allen Künstlern eine ganz besondere Atmosphäre bereiten und ihrer Musik eine würdige Plattform geben. Und das werden wir!"

"Sing meinen Song" 2017: Das sind die neuen Gäste

Und Künstler für "Sing meinen Song" 2017 sind diesmal Lena Meyer-Landrut, Stefanie Kloß, Mark Forster, Gentleman, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly, die mit nach Südafrika reisen und ihre zahlreichen Hits im Gepäck haben. Bevor jedoch die Reise für die hochkarätigen Gäste der vierten Staffel nach Südafrika beginnt, können die Zuschauer vorab im Dezember noch die neue Ausgabe von "Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert" erleben. Hier singen der bisherige Gastgeber Xavier Naidoo und seine Nachfolger sowie die Musiker aus der dritten Staffel ihre liebsten Weihnachtslieder.