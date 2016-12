2017 wirft schon jetzt große Schatten voraus: Die VOX-Erfolgssendung "Sing meinen Song" geht auch ohne Gastgeber Xavier Naidoo in die nächste Runde. Als neuen Host suchte sich der Sender The BossHoss aus. Gratulation an Sascha Vollmer und Alec Völkel - doch das ist nicht die einzige gute Nachricht für die Großstadt-Cowboys.

Ihr Nummer-1-Album "Dos Bros" wurde mittlerweile für weit über 200.000 verkaufte Exemplare mit dem Platin-Status veredelt. Ein Grund mehr, die Erfolgsplatte neu aufzulegen und sie – zusätzlich bestückt mit sieben Songs aus "Sing meinen Song" in einer speziellen "Platinum Edition" wieder zu veröffentlichen. Freut euch auf "Leuchtturm", "Superheld", "Wake Up", "Das Spiel", "Alles em Lot", "Close" und "Schau nicht mehr zurück" in großartigen BossHoss-Versionen.

The BossHoss Album "Dos Bros Platinum Edition"

Parallel dazu erscheint eine "Dos Bros"-Live-CD/DVD, welche die Highlights der ausverkauften Tour zusammenfasst. Hierauf zeigen Alec und Sascha ein weiteres Mal: Sie rocken wirklich alles und jeden. Mit Band, Freunden und Feierlaune im Gepäck, lassen sie und mit ihren alt bewährten Stimmungsmachern wie "Don’t Gimme That", "Bullpower" und "My Personal Song" die Bühne beben. Der Fokus liegt aber ganz klar auf der neuen, der "Dos Bros"-Ära.

The BossHoss "Jolene (live)"

Hits wie "Jolene", "Dos Bros" und "She Is A Little B" dürfen da natürlich nicht fehlen. Neben dem Audiomitschnitt gibt es exklusive Live-Videos der Tour mit emotionalen Szenen rund um die Rock'n'Roll-Band aus Berlin. Als krönender Abschluss der erfolgreichen Tour – oder wohl besser gesagt des überaus erfolgreichen Jahres – wird am 16. Dezember 2016 in der Kölner LANXESS Arena noch einmal richtig gefeiert, gerockt und geBROSt.

The BossHoss Album "Dos Bros Live"

