Das Nummer-1-Album "Dos Bros" von The BossHoss wurde mittlerweile für weit über 200.000 verkaufte Exemplare mit dem Platin-Status veredelt. Ein Grund mehr, die Erfolgsplatte neu aufzulegen und sie – zusätzlich bestückt mit sieben Songs aus Sing meinen Song - in einer speziellen "Platinum Edition" wieder zu veröffentlichen. Ab dem 18. November 2016 könnt ihr sie euch als klassische CD, als Stream und als Download sichern:

Freut euch auf Nenas "Leuchtturm" im lässigen Country-Stil, Samy Deluxes "Superheld" locker flockig gesungen, den Seven-Track "Wake Up" interpretiert als echten Tarantino-Song, ein Country-rockiges "Das Spiel" von Annett Louisan, eine "Hammer-Version" vom BAP-Klassiker "Alles em Lot" (wie jedenfalls Wolfgang Niedecken findet), einer Duett-Version von "Close" mit Annett Louisan sowie einer "Crap"-Version des XAVAS-Hits "Schau nicht mehr zurück".

"Dos Bros Platinum Edition" Tracklist:

Disk 1

Wait For Me

Dos Bros

Joyridin'

Today Tomorrow Too Long Too Late

I Like It Like That

Star Of The Roadcrew

She Is A Little B

Tennessee Woman

I´m Coming Home

Lady JD

A Cowboys Work Is Never Done

Disk 2

No Diggity [feat. Xavier Naidoo]

Jolene [feat. The Common Linnets]

Geronimo [feat. Aura Dione]

The Beautiful People

Walking Away [feat. Rea Garvey]

What I Did For Love [feat. Nena]

Candy Shop

Thrift Shop

Easy

Boom Boom [feat. The Graveltones]

Disk 3

Leuchtturm (Aus "Sing meinen Song Vol. 3")

Superheld (Aus "Sing meinen Song Vol. 3")

Wake Up (Aus "Sing meinen Song Vol. 3")

Das Spiel (Aus "Sing meinen Song Vol. 3")

Alles em Lot (Aus "Sing meinen Song Vol. 3")

Close (Aus "Sing meinen Song Vol. 3") [feat. Annett Louisan]

Schau nicht mehr zurück (Aus "Sing meinen Song Vol. 3")

