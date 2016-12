Im März und April 2016 spielten Hoss Power, Boss Burns und ihre Band The BossHoss neun Konzerte in ganz Deutschland. Die Highlights dieser restlos ausverkauften Tour haben die Cowboys von der Spree nun als "Dos Bros Live" angekündigt. Am 18. November 2016 erscheint dieses Live-Album als CD sowie als Download und Stream.

Alec Völkel, Sascha Vollmer und Co. zeigen hierauf besondere Momente ihrer Shows aus Leipzig, Oberhausen und Hamburg. Mit Band, Freunden und Feierlaune im Gepäck, lassen sie mit ihren alt bewährten Stimmungsmachern wie "Don’t Gimme That", "Bullpower" und "My Personal Song" die Bühne beben. Der Fokus liegt aber ganz klar auf der neuen Songs der "Dos Bros"-Ära.

"Dos Bros Live" Tracklist:

A Cowboys Work Is Never Done (Live aus Leipzig / 2016 / Edit)

Wait For Me (Live aus Leipzig / 2016 / Edit)

Do It (Live aus Oberhausen / 2016 / Edit)

I Like It Like That (Live aus Leipzig / 2016 / Edit)

She Is A Little B (Live aus Leipzig / 2016 / Edit)

My Personal Song (Live aus Oberhausen / 2016 / Edit)

What If (Live aus Leipzig / 2016 / Edit)

Jolene (Live aus Leipzig / 2016 / Edit)

Today Tomorrow Too Long Too Late (Live aus Leipzig / 2016 / Edit)

Dos Bros (Live aus Leipzig / 2016 / Edit)

Don't Gimme That (Live aus Leipzig / 2016 / Edit)

Lady JD (Live aus Leipzig / 2016 / Edit)

Shake And Shout (Live aus Hamburg / 2016 / Edit)

16. Dezember 2016: The BossHoss noch einmal live in Köln erleben

Neben dem Audiomitschnitt gibt es exklusive Live-Videos der Tour mit emotionalen Szenen rund um die Rock'n'Roll-Band aus Berlin. Als krönender Abschluss der erfolgreichen Tour – oder wohl besser gesagt des überaus erfolgreichen Jahres – wird am 16. Dezember 2016 in der Kölner LANXESS Arena noch einmal richtig gefeiert, gerockt und geBROSt.

The BossHoss Album "Dos Bros Live"

