The BossHoss schließen 2016 mit einer großen Show ab: Am 16. Dezember 2016 spielen die Cowboys von der Spree das große Finale ihrer "Dos Bros"-Tour, die sie in diesem Jahr bereits in neun deutsche Städte geführt hat. Dieses letzte Konzert des Jahres führt Hoss Power, Boss Burns und Co. in nach Köln in die Lanxess Arena. Das Beste daran: Es gibt noch letzte Tickets und ihr könnt dabei sein, wenn noch einmal richtig gefeiert, gerockt und geBROSt wird.

Vor Kurzem haben The BossHoss ihr Platin-veredeltes Jubiläums-Album "Dos Bros" in zwei neuen Versionen veröffentlicht. Während die Platinum-Version sieben zusätzliche Tracks aus dem Erfolgsformat "Sing meinen Song Vol. 3" beinhaltet, bringt "Dos Bros Live" die Highlights der "Dos Bros Tour" zu euch nach Hause.

The BossHoss Album "Dos Bros Platinum Edition"

The BossHoss Album "Dos Bros Live"

