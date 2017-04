Wie wir euch bereits berichten durften, haben The BossHoss ein neues Album angekündigt: Am 12. Mai 2017 erscheint "The Very Best Of Greatest Hits (2005-2017)" - 22 Songs aus der gesamten Band-History vereint auf einem Herzstück von Album. Hierauf zu finden sind neuere Titel wie das The Common Linnets-Feature "Jolene" und das mitreißende "Dos Bros" sowie liebgewonnene Hits aus den vergangenen Jahren wie "Don’t Gimme That" und "Hey Ya!". Aber auch zahlreiche liebgewonnene Klassiker haben ihren Weg in die Tracklist gefunden, wie ihr hier in der Übersicht sehen könnt.

Jolene feat. The Common Linnets Don't Gimme That feat. The Tijuana Wonderbrass Hey Ya! Wait For Me Dos Bros Last Day (Do Or Die) Live It Up Liberty Of Action (Black Edition Mix) Mary Marry Me (Single Mix 2017) Yes Or No Break Free Shake & Shout I Like It Like That Do It Stallion Battalion Rodeo Radio I Say A Little Prayer Sex On Legs Lady JD Bullpower A Cowboys Work Is Never Done Sing My Personal Song (Bonus Track)

Neben der als CD, Vinyl und Download erhältlichen Standard-Version von "The Very Best Of Greatest Hits (2005-2017)" erscheint das Album außerdem in Form einer besonderen Super Deluxe Edition. Neben der 22 Songs unfassenden ersten CD, kommt dieses besondere Box-Set mit einem zweiten Tonträger voller Featurings. Obendrauf gibt es ein Trucker-Cap und sämtliche Autogrammkarten der vergangenen zwölf Jahre - eine davon sogar handsigniert von allen Bandmitgliedern. So sieht die Tracklist der Bonus-CD aus:

Still Crazy 'Bout Elvis feat. Patricia Vonne Money (That's What I Want) feat. Jesse "The Devil" Hughes Run Run Devil feat. Rea Garvey Ça Plane Pour Moi feat. Plastic Bertrand Quick Joey Small Jolene feat. The Common Linnets Geronimo feat. Aura Dione Walking Away feat. Rea Garvey What I Did For Love feat. Nena L.O.V.E. feat. Rubbeldiekatz & Nena Andreas Gabalier - What If feat. The BossHoss

The BossHoss Album "The Very Best Of Greatest Hits (2005-2017)"

