Spannende Woche liegen vor The BossHoss: Zunächst veröffentlichen sie am 12. Mai 2017 ihr Herzstück "The Very Best Of Greatest Hits (2005-2017)" - 22 Songs aus der gesamten Band-History vereint auf einem Album. Nur eineinhalb Wochen später sind Alec Völkel und Sascha Vollmer als neue Gastgeber des erfolgreichen Formats Sing meinen Song - das Tauschkonzert zu sehen. Auch in 2017 setzt Vox dabei auf das bewährte Konzept, dass Musiker ihre Lieder tauschen. Doch The BossHoss kündigten bereits ein bisschen frischen Wind an: "Seid gespannt, denn hier und da wird es selbstverständlich auch kleine 'bosshossige' Veränderungen geben."

"Sing My Personal Song": The BossHoss sind die neuen Gastgeber von "Sing meinen Song"

Oben im Player seht ihr bereits einen ersten Trailer der diesjährigen Staffel von Sing meinen Song. Mit dabei sind in diesem Jahr Moses Pelham, Mark Forster, Lena Meyer-Landrut, Michael Patrick Kelly, Stefanie Kloß und Gentleman. Aber was ist das für ein Lied, das da im Hintergrund des Clips zu hören ist? Dabei handelt es sich um die neue The BossHoss-Single "Sing My Personal Song", die auch auf "The Very Best Of Greatest Hits (2005-2017)" enthalten sein wird. Die Platte könnt ihr hier vorbestellen:

The BossHoss Album "The Very Best Of Greatest Hits (2005-2017)"

