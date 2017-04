Sie ist bunt, laut und macht immer gute Laune: die BRAVO Hits! In diesem Jahr feiert die beliebteste aller Compilation-Reihen ihren 25. Geburtstag. Natürlich sieht man ihr die vielen Jahre nicht an, denn sie geht immer mit der Zeit und ist auch diesmal vollgestopft mit brandaktuellsten Chartfegern.

Es war am 21. April 1992, also genau vor einem Vierteljahrhundert, als das erste Volume auf die hitbegeisterte Menschheit losgelassen wurde. Es wurde mit ihr auch Musikgeschichte dokumentiert: NEW KIDS ON THE BLOCK lösten mit der Schmonzette „If You Go Away“ den Boyband-Boom aus. DEPECHE MODE lieferten mit „World In My Eyes“ ein Stück aus ihrem Meilenstein-Album „Violator“. Kein Wunder also, dass die erste CD der BRAVO Hits – und nicht nur die – längst Sammlerwert hat und sich die Compilation-Reihe in den nachfolgenden Jahren auf einen wahrhaftigen Siegeszug begab, der bis heute andauert. Seit dem dritten Album ist ihr das Kunststück gelungen, mit jeder Veröffentlichung auf Platz 1 der Verkaufscharts gelandet zu sein – ohne Ausnahme!

BRAVO Hits ist damit die mit Abstand erfolgreichste Hit-Compilation im deutschsprachigen Raum. Das „Guinness Buch der Rekorde“ kürte die Reihe im Jahr 2001 zur „erfolgreichsten CD-Serie aller Zeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz“ und zur „bestverkauften CD-Serie der Welt“.

Nur um mal zu veranschaulichen, was genau das bedeutet: Würde man alle seit 1992 verkauften CDs der BRAVO Hits übereinander stapeln, ergäbe sich, bei einer Höhe von einem Zentimeter pro Jewel-Case, ein Turm von über 800 Kilometern Höhe. Das ist etwa 90 Mal so hoch wie der Mount Everest! An dem Konzept, die angesagten Künstler mit ihrem neuesten Chartrepertoire vier Mal im Jahr auf einer Doppel-CD als geballte Hit-Power zu vereinen, hat sich bei über 90 Ausgaben nichts geändert. Mehr als 3.800 Hits haben bis jetzt ihren Weg auf die BRAVO Hits gefunden und auf Volume 97 warten weitere 45 Chartstürmer auf alle Fans der Serie. Die neue Hit-Kollektion ist ab dem 28. April überall im Handel erhältlich.

In diesem Sinne: Happy Birthday, BRAVO Hits! Auf die nächsten 25 Jahre!