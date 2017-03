Es gibt Neues von Breaking Benjamin: Die fünfköpfige Band präsentiert das Video zu ihrem Song "Never Again", einer weiteren Auskopplung aus ihrem 2015er Longplayer "Dark Before Dawn". Der Clip überzeugt mit einer spannenden Story: Drei Freunde finden einen Trank, der ihnen die ewige Jugend schenken soll - und sie trinken ihn. Schnell zeigt sich, dass eine "Superkraft" wie diese immer einen Preis mit sich bringt, der gezahlt werden muss. Breaking Benjamin halten uns den Spiegel vor - und die Moral von der Geschichte ist: Älter werden ist natürlich und gehört zum Leben schlichtweg dazu.