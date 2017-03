Traditionellerweise werden am 1. Januar die Namen verkündet, die auf der Liste der britischen "New Year Honours" stehen. In diesem Jahr darf sich unter anderem der walisische Bassbariton Bryn Terfel darüber freuen, von Queen Elizabeth II mit dem Titel "Knight Bachelor" in den persönlichen Adelsstand erhoben zu werden.



Wir gratulieren Sir Bryn Terfel ganz herzlich zu der verdienten Auszeichnung, die seine herausragenden künstlerischen Qualitäten würdigt!

Am 20. und 22. Januar 2017 kann man Sir Bryn Terfel übrigens in zwei konzertanten Aufführungen erneut ganz ritterlich in seiner Paraderolle als Sir John Falstaff im Münchner Gasteig erleben.