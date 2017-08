BSMG: das sind die Rapper Megaloh, Musa und der Beat-Maker Ghanaian Stallion, die sich für ein gemeinsames Projekt zusammen geschlossen haben. Der Name steht dabei für "Brüder schaffen mehr gemeinsam". Und gemeinsam veröffentlichen die drei Musiker ihr Album "Platz an der Sonne", das am 22.09. erscheint.

Mit "Platz an der Sonne" Afrika näher kommen

Es geht auf "Platz an der Sonne" um identitäre Suche, kulturelles Erbe, Diaspora und Heimat. Megaloh und Musa thematisieren auch den Alltagsrassismus in Deutschland. Vor allem aber zeigen sie systemisch auf, wo er herkommt, wie die ausbeuterischen Strukturen, die in 500 Jahren Kolonialgeschichte geschaffen wurden, noch heute das Weltgeschehen beeinflussen. Dem stellen BSMG eine neue Form von schwarzem Superheldentum gegenüber. Die Songs stehen am Ende einer langen Suche nach Antworten und etablieren ein neues Selbstverständnis afrikanischer Identität. Ohne Zeigefinger, ohne Kompromisse, ohne Aber. Dafür mit überlebensgroßem Swag. Um das Gemeinsam in BSMG zu unterstreichen, sind auch langjährige Weggefährten wie Amewu, Chima Ede, Joy Denalane oder Fonz auf dem Album zu finden.

Schon jetzt könnt ihr das Album in sämtlichen Formaten vorbestellen. Es gibt auch limitierte Vinyl oder eine limitierte Deluxe-Box, die neben den 18 Albumtiteln eine Instrumental Bonus CD, ein schwarzes BSMG T-Shirt (Größe L), 8 Comic Karten, ein 10er Sticker-Set mit verschiedenen Motiven und einen MP3 Album + Instrumentals Download Voucher beinhaltet.

