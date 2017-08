BSMG: das sind die Rapper Megaloh, Musa und der Beat-Maker Ghanaian Stallion, die sich für ein gemeinsames Projekt zusammen geschlossen haben. Der Name steht dabei für "Brüder schaffen mehr gemeinsam". Der Song "Jesse Owens" ist die erste Singleauskopplung vom Album "Platz an der Sonne", das am 22.09. erscheint.

Neues für die Ohren und Augen

Die Debütsingle ist als Hommage an den afro-amerikanischen Leichtathleten Jesse Owens gedacht. Gemeinsam mit dem Song veröffentlicht das Trio auch ein dazugehöriges Video, das vor aufrikanischer Lebensfreude und Kampfgeist zeitgleich sprüht. Im Video "Jesse Owens" zeigen sich die drei Musiker in einigen Szenen vor dem Berliner Olympiastadion, in anderen wiederum unter Palmen an afrikanischen Stränden. Deutschland, Afrika. Diese Bilder spiegeln auch die zwei Identitäten von Megaloh, Musa und Ghanaian Stallion wieder.

BSMG Single "Jesse Owens" bestellen

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Google Play

▶ bei Amazon