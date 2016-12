Dancing On My Own (Video)

Straight from the soul: Wenn Calum Scott singt, dann ist Gänsehautfeeling vorprogrammiert. Nun präsentiert uns der 28-jährige Singer-Songwriter aus dem englischen Kingston upon Hull seine ganz eigene Version des Songs "Dancing On My Own", der im Original von Robyn geschrieben wurde. Seine Version des Tracks veröffentlichte der Sänger selbst und schlug damit große Wellen auf Spotify. Es folgte ein Chart-Einstieg, dann kletterte der Song immer weiter nach oben - bis er auf Platz zwei der UK Single Charts landete und Platin erlangte. Calum war im Jahr 2015 durch seine Teilnahme an der Casting-Show Britain's Got Talent bekannt geworden - bereits dort begeisterte er die Zuschauer.